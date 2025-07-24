İstanbul BAŞAKŞEHİR elektrik kesintisi! 24 Temmuz Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul BAŞAKŞEHİR elektrik kesintisi! 24 Temmuz Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
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Başakşehir elektrik kesintisi listesi! 24 Temmuz günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 24 Temmuz günü İstanbul Başakşehir ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Başakşehir elektrik kesintisi nedeni ve kesinti süresi merak ediliyor. İşte Başakşehir elektrik kesintisi hakkında detaylar...

Başakşehir elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 24 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-07-24 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçe -BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mah. Sk. bölgelerinde 24/07/2025 09:00:00 - 24/07/2025 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-24 09:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçe MERKEZ-ALTINŞEHİR Mah. BURÇAK Sk. bölgelerinde 24/07/2025 09:00:00 - 24/07/2025 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-24 10:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçe -ŞAHİNTEPE Mah. Sk. bölgelerinde 24/07/2025 10:00:00 - 24/07/2025 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-24 11:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçe MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mah. 3., ANADOLU, AYÇİÇEĞİ, KAMELYA, TURGUT ÖZAL Sk. bölgelerinde 24/07/2025 11:00:00 - 24/07/2025 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-07-24 13:00:00 - 18:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Önleyici Bakım

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilçe-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM Mah. bölgelerinde 24/07/2025 13:00:00 - 24/07/2025 18:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliğini de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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