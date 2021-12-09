İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI - Haberler
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İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAŞAKŞEHİR'de soğuk gıda ürünleri taşıyan kamyonet sürücüsü, rampa aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

İSTANBUL (DHA) - BAŞAKŞEHİR'de soğuk gıda ürünleri taşıyan kamyonet sürücüsü, rampa aşağı indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kamyonet devrilirken sürücü takılı olan emniyet kemeri sayesinde kazada hafif şekilde yaralandı.

Kaza 09.30 sıralarında Şahintepe Mahallesi Şehit Fethi Sekin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Turgay Arslan, 34 AH 6067 plakalı kamyonetiyle rampa aşağı iniyordu. Sürücü, kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kamyonet yol kenarına devrilirken, taşıdığı ürün kolileri yol kenarına döküldü. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kamyonete sıkışan sürücüyü, sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü Turgay Arslan'ın emniyet kemeri takmadığı için kazadan hafif yaralı olarak çıktığı öğrenildi. Sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

"EMNİYET KEMERİ TAKILI OLDUĞU İÇİN BİR ŞEY OLMADI"

Sürücünün arkadaşı Erdem Usta, "Rampa aşağı inerken yerler de kaygan olduğu için araba kayıyor sonra takla atıyor. Arabada bir kişi vardı. Durumu şu anda iyi ambulans aldı götürdü. Çok şükür bir şey olmadı. Emniyet kemeri takılı olduğu için bir şey olmadı. Emniyet kemeri takılı olmasaydı daha kötü şeyler olabilirdi." dedi.

İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAMYONET DEVRİLDİ, EMNİYET KEMERİ TAKILI OLAN SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

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