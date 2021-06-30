İstanbul Barajlarında doluluk oranı azalmaya başladı
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İstanbul Barajlarında doluluk oranı azalmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Haberler | Güncel

- (Özel) İstanbul Barajlarında doluluk oranı azalmaya başladı İstanbul'da yaz mevsiminin gelmesiyle barajlarda doluluk oranı inişe geçti Megakent İstanbul'da son günlerde etkili olan sıcak havaların etkisiyle barajların doluluk oranlarını azalmaya başladı.

- (Özel) İstanbul Barajlarında doluluk oranı azalmaya başladı

İstanbul'da yaz mevsiminin gelmesiyle barajlarda doluluk oranı inişe geçti

İSTANBUL - Megakent İstanbul'da son günlerde etkili olan sıcak havaların etkisiyle barajların doluluk oranlarını azalmaya başladı. Ömerli Barajı'nda ise zirveye ulaşan doluluk oranı yaz mevsiminin gelmesiyle inişe geçti. Suları azalmaya başlayan Ömerli Barajı havadan görüntülendi.

İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi yüzde 73.91 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 22 Nisan'da son bir yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e kadar çıkan barajlardaki doluluk oranı, bahar yağışlarının ardından gerilemeye başladı.

Su oranı 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 73.91 olarak ölçülürken, 1 buçuk ayda yaşanan düşüş yüzde 7.24 oldu.

Ömerli Barajı zirvede

İstanbul Barajlarında doluluk oranı ise Istrancalar'da yüzde 21.3 Terkos'ta yüzde 78.97, Sazlıdere'de yüzde 41.68, Alibey'de yüzde 53,, Büyükçekmece'de yüzde 70.33, Ömerli'de yüzde 95.21, Darlık'ta yüzde 80.55, Elmalı'da yüzde 89.79, Kazandere'de yüzde 51.79 ve Pabuçdere'de yüzde 41.76 olarak kaydedildi.

İstanbul Barajlarında doluluk oranı azalmaya başladı
İstanbul Barajlarında doluluk oranı azalmaya başladı
İstanbul Barajlarında doluluk oranı azalmaya başladı
İstanbul Barajlarında doluluk oranı azalmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor

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