İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 7-8 Ağustos İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bakırköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ağustos İstanbul Bakırköy su kesintisi saatleri...
Bakırköy su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...
BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ
İSKİ Bakırköy su kesintisi açıklandı:
Etkilenen Mahalle: ATAKÖY 1. KISIM MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 07.08.2025 16:19:05
Tahmini Bitiş Tarihi: 7.08.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185