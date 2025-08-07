İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 7-8 Ağustos İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BAKIRKÖY su kesintisi! 7-8 Ağustos İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bakırköy su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bakırköy ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Ağustos İstanbul Bakırköy su kesintisi saatleri...

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ

İSKİ Bakırköy su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ATAKÖY 1. KISIM MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 07.08.2025 16:19:05

Tahmini Bitiş Tarihi: 7.08.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

