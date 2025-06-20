İstanbul BAHÇELİEVLER elektrik kesintisi! 20 Haziran Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bahçelievler elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Haziran günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-06-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce -YENİBOSNA MERKEZ mah sk bölgelerinde 20/06/2025 09:00:00 - 20/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, AŞIK VEYSEL, DEDE EFENDİ, NEYZEN TEVFİK, SANAYİ SİTESİ, YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 20/06/2025 09:00:00 - 20/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BİLLUR 2, HACI ARİFBEY, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, SADETTİN KAYNAK, ÇEŞME 3 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 59., 60., ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 20/06/2025 09:00:00 - 20/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ARİF AĞA, BİLLUR 2, HACI ARİFBEY, MÜNİR NURETTİN SELCUK, NURETTİNBEY, SADETTİN KAYNAK, ÇEŞME 3 sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 59., 60., ŞEHİT HASAN UZUN sk bölgelerinde 20/06/2025 09:00:00 - 20/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-06-20 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah GÜNEŞLİ YOLU, ZİYA TAŞKENT sk bölgelerinde 20/06/2025 09:00:00 - 20/06/2025 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.