İstanbul BAĞCILAR su kesintisi! 9-10 Mayıs İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bağcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Mayıs İstanbul Bağcılar su kesintisi saatleri...
Bağcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Mayıs günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Mayıs İstanbul su kesintisi saatleri...
BAĞCILAR SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: GÜNEŞLİ MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.05.2025 14:03:23
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.05.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185