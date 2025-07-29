İstanbul BAĞCILAR su kesintisi! 29-30 Temmuz İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Bağcılar su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Bağcılar ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Temmuz İstanbul Bağcılar su kesintisi saatleri...
Bağcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 29 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
BAĞCILAR SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: DEMIRKAPI MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 29.07.2025 11:31:15
Tahmini Bitiş Tarihi: 29.07.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
---
Etkilenen Mahalle: FATİH MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 150 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 29.07.2025 11:31:15
Tahmini Bitiş Tarihi: 29.07.2025 18:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185