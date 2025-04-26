İstanbul BAĞCILAR elektrik kesintisi! 26-27 Nisan Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Bağcılar elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Nisan günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2025-04-28 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 28/04/2025 09:00:00 - 28/04/2025 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-28 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1988. sk // ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah GAZNELİLER sk / TUNA mah 708., 711., 712., 714., BAĞCILAR, GAZNELİLER, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk bölgelerinde 28/04/2025 09:00:00 - 28/04/2025 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-28 11:30:00 - 14:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ÇAM sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 168., 176., 178., 220. sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 262., 264., 265., 271., 272., 273., 274., 276., 277., 278., 279., 281., 282., 283., 284., 285., 287., 288., 289., 290., 291., 292., 294., 296., 297., 307., 308., 309., 311., 335., MEVLANA sk bölgelerinde 28/04/2025 11:30:00 - 28/04/2025 14:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2025-04-28 14:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 259., 260., 261., 262., 263., 264., 265., 266., 267., 268., 269., 270., 271., 272., 292., 298., 299., 300., 301., 302., 303., 311., 332., 337., 338., 339., 340., 341., 342., MEVLANA sk / İNÖNÜ mah 375., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 28/04/2025 14:00:00 - 28/04/2025 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.