İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İstanbul'da Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararıyla, vatandaşları koronavirüsten korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla 2 meydan, 5 cadde ve 1 sokağı yaya giriş ve çıkışlarına kapattı. İlçede aynı noktalar daha önce araç trafiğine kapatılmıştı.
27.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:32
İstanbul'da Bağcılar Kaymakamlığı İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararıyla 2 meydan, 5 cadde ve 1 sokak yaya giriş ve çıkışlarına kapatıldı.
Kısıtlamanın 27 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayarak 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'a kadar devam edeceği ve 15:00 – 03:00 saatleri arasını kapsayacağı belirtildi.
Yayalara kapatılan meydan ve caddelerin isimleri şöyle:
- Bağcılar Meydanı
- Güneşli Meydanı
- Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi
- Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi
- Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi
- Sancaktepe Mahallesi Çarşı Caddesi
- Kirazlı Mahallesi – Yenimahalle Ahmet Kabaklı Caddesi
- Yenigün Mahallesi 628. Sokak
İZİN BELGESİ OLAN MASKE İLE GİREBİLECEK
Kısıtlama getirilen meydan ve cadde üzerinde iş yeri bulunup; esnaf izin belgesi olanlar, transit yolcu ve zaruri ihtiyaçların karşılanması amacıyla bölgeden geçmek zorunda olanların bu karardan muaf olacak.
Bu bölgeden geçenler, sosyal mesafe kuralına uyacak ve maske takması zorunlu olacak.
Kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıha Kanununa göre cezai işlem yapılacak.