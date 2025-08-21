İstanbul AVCILAR su kesintisi! 21-22 Ağustos İSKİ Avcılar su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Avcılar su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 21 Ağustos günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 21 Ağustos İstanbul su kesintisi saatleri...

AVCILAR SU KESİNTİSİ

İSKİ Avcılar su kesintisi açıklandı:

Etkilenen Mahalle: ÜNİVERSİTE MAH.

Arıza Açıklaması: İLÇE BELEDIYESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ALT YAPI ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 21.08.2025 12:55:58

Tahmini Bitiş Tarihi: 21.08.2025 17:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185