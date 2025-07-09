İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 9-10 Temmuz İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Ataşehir ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Temmuz İstanbul Ataşehir su kesintisi saatleri...
Ataşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...
ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ
Etkilenen Mahalle: İÇERENKÖY MAH
Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi: 09.07.2025 11:17:45
Tahmini Bitiş Tarihi: 9.07.2025 19:00
Detaylı Bilgi İçin: ALO 185
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