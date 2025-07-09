Ataşehir su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 9 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 9 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: İÇERENKÖY MAH

Arıza Açıklaması: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi: 09.07.2025 11:17:45

Tahmini Bitiş Tarihi: 9.07.2025 19:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

Service Unavailable

Service Unavailable

HTTP Error 503. The service is unavailable.

" title="İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 9-10 Temmuz İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?" alt="İstanbul ATAŞEHİR su kesintisi! 9-10 Temmuz İSKİ Ataşehir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?" width="640" height="350">