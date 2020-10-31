İstanbul Ataşehir'de korkutan patlama! Çöp kutusuna bomba atıldı iddiası

İstanbul Ataşehir'de bir çöp kutusunda patlama meydana geldi. Polis ekipleri çöp kutusunda gerçekleşen patlamada konteynere bomba atıldı iddiası üzerinde duruyor.

Ataşehir Fetih Mahallesi, Küçükçiftlik yolu Caddesi üzerinde bulunan bir çöp konteynerinde güçlü bir patlama yaşandı.

Fetih Mahallesi, Eski Çiftlik Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, cadde üzerinde bir çöp kutusunda patlama geldi. Patlamada çöp kutusu paramparça olurken araçlarda maddi hasar oluştu. Çöp kutusuna bomba atıldığı iddia edilirken, olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken incelemeler sürüyor.