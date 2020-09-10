Arnavutköy'deki denetimde kaymakam vatandaşları tek tek uyardı
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Arnavutköy'deki denetimde kaymakam vatandaşları tek tek uyardı

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın koordinesinde ilçe genelinde koronavirüs denetimi gerçekleştirildi.

Arnavutköy'deki denetimde kaymakam vatandaşları tek tek uyardı
10.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 10.09.2020 16:38

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın koordinesinde ilçe genelinde koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Kaymakam Odabaş, toplu taşıma araçları, esnaf ve pazar yerinde vatandaşları maske ve sosyal mesafe konularında sık sık uyardı.

Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın koordinesinde ilçe genelinde koronavirüs denetimi gerçekleştirildi. Polis ve zabıta ekipleriyle birlikte denetimlere katılan Odabaş, Arnavutköy'de maske kullanımının tatmin edici seviyede olduğuna dikkat çekerek, Nisan ve Mayıs aylarına geri dönmemek için tedbirlere sıkı sıkıya uyulması gerektiğini söyledi. Kaymakam Odabaş, "Ekiplerimizin yaptığı haftalık kapsamlı denetimler var. Bugün de onlardan bir tanesi. Biz her hafta arkadaşlarımıza eşlik ederek vatandaşlarımızın sıkıntılarını dinliyor, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyoruz. Malum kış ayları yaklaşıyor. Kış ayları ile birlikte vakalarda artış görülme ihtimali çok yüksek. O yüzden vatandaşlarımızın şu anda kurallara çok sıkı uymaları lazım. Vatandaşımız toplu ulaşım araçlarına ayakta kesinlikle binmeyecekler. Eğer şoförler ayakta yolcu alıyorsa derhal 112'yi arayıp bize bildirecekler. Tedbirlere uyulduğu sürece en kısa zamanda bu salgını atlatacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. Denetimler sırasında maske takmayan bazı vatandaşlara emniyet ekipleri tarafından para cezası kesildi.


Kaynak: DHA

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