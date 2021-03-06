İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 haftalık vaka sayılarını paylaştı. Buna göre 27 Şubat-5 Mart haftasında vaka sayısı, megakentte 89.9'dan, 111.57'ye çıktı. İstanbul 100 binde hasta sayısının 100'ün üzerine çıkmasıyla kırmızı kategori barajını geçmiş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni haftalık vaka haritasını paylaştı. Açıklanan son tabloda İstanbul'da vaka sayısı oranı 100 binde 111,57 oldu. Böylece İstanbul kırmızı kategori barajını geçmiş oldu. Geçtiğimiz hafta Edirne 107,43 ile kırmızı kategoride yer almıştı.

Geçtiğimiz hafta "yüksek riskli bölge" olarak işaretlenen İstanbul'da vaka sayısı 100 binde 89,90 olarak verilmişti.

VAKA SAYISI YÜKSELDİ, MEGAKENT KIRMIZIYA DÖNDÜ

Buna göre Bakan Koca'nı paylaştığı 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısında İstanbul'un kırmızıya döndüğü görüldü. Megakentte 20-26 Şubat arasında 89.9 olan vaka sayısı bu hafta,100 bin kişide 111.57'ye çıktı. 15-21 Şubat'ta İstanbul'da vaka sayısı 68,23 olarak kaydedilmişti. Öte yandan kademeli normalleşme kapsamında kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul sokakları doldu taştı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE RİSK ARTIYOR

Kademeli normalleşme ile hafta sonu yasaklarının kaldırıldığı ilk gün gelen haftalık vaka sayıları, büyükşehirlerde yine yüzleri güldürmedi. Buna göre Ankara'da geçtiğimiz hafta 39,84 olan vaka sayısı, 54,83'e, İzmir'de 53,42'den 66,47'ye Kocaeli'de 99,18'den 112,25'e, Kayseri'de 88,05'ten 97,72'ye, Samsun'da 262,17'den 348,36'ya yükseldi.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE NELER YASAK, NELER SERBEST?

Kırmızı kategoride yer alan illerde, cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, yasak yalnızca pazar günü var. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor. Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık. Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı. Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi. Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.