İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü

06.03.2021 17:47 | Son Güncelleme: 06.03.2021 18:28

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 haftalık vaka sayılarını paylaştı. Buna göre 27 Şubat-5 Mart haftasında vaka sayısı, megakentte 89.9'dan, 111.57'ye çıktı. İstanbul 100 binde hasta sayısının 100'ün üzerine çıkmasıyla kırmızı kategori barajını geçmiş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni haftalık vaka haritasını paylaştı. Açıklanan son tabloda İstanbul'da vaka sayısı oranı 100 binde 111,57 oldu. Böylece İstanbul kırmızı kategori barajını geçmiş oldu. Geçtiğimiz hafta Edirne 107,43 ile kırmızı kategoride yer almıştı.

Geçtiğimiz hafta "yüksek riskli bölge" olarak işaretlenen İstanbul'da vaka sayısı 100 binde 89,90 olarak verilmişti.

VAKA SAYISI YÜKSELDİ, MEGAKENT KIRMIZIYA DÖNDÜ

Buna göre Bakan Koca'nı paylaştığı 27 Şubat-5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısında İstanbul'un kırmızıya döndüğü görüldü. Megakentte 20-26 Şubat arasında 89.9 olan vaka sayısı bu hafta,100 bin kişide 111.57'ye çıktı. 15-21 Şubat'ta İstanbul'da vaka sayısı 68,23 olarak kaydedilmişti. Öte yandan kademeli normalleşme kapsamında kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi gününde İstanbul sokakları doldu taştı.

İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızı döndü
İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızı döndü

BÜYÜKŞEHİRLERDE RİSK ARTIYOR

Kademeli normalleşme ile hafta sonu yasaklarının kaldırıldığı ilk gün gelen haftalık vaka sayıları, büyükşehirlerde yine yüzleri güldürmedi. Buna göre Ankara'da geçtiğimiz hafta 39,84 olan vaka sayısı, 54,83'e, İzmir'de 53,42'den 66,47'ye Kocaeli'de 99,18'den 112,25'e, Kayseri'de 88,05'ten 97,72'ye, Samsun'da 262,17'den 348,36'ya yükseldi.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE NELER YASAK, NELER SERBEST?

Kırmızı kategoride yer alan illerde, cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, yasak yalnızca pazar günü var. 21.00-05.00 saatleri arasındaki yasak ise hem hafta içi hem hafta sonu sürüyor. Okul öncesi, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar açık. Ortaokul ve liseler kapalı, ancak liselerde yüz yüze sınavlar yapılabilecek.

Yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri kapalı. Halı saha, yüzme havuzu tesisleri kapalı. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Sokak süreleri ise 3 saatten 4 saate yükseltildi. Nikah ve düğünler, katılımcı sayısı 50'yi geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecek.

İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Sezen Aksu Şeyma Subaşı Aleyna Tilki
Spor Mustafa Er Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.3.2021 18:32:13. #1.15#
title