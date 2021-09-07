İstanbul Adliyesi'nde randevusuz aşı uygulaması başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Adliyesi'nde randevusuz aşı uygulaması başlatıldı

İstanbul Adliyesi'nde randevusuz aşı uygulaması başlatıldı
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, İstanbul Adalet Sarayı'nda yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, İstanbul Adalet Sarayı'nda yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gelen talep üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda aşı bölgesi oluşturdu.

Kızılay'ın adliyedeki şube odasında randevusuz yapılan aşılama çalışmasına personel ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aşı olmak isteyenler, onay formu düzenlenip sisteme girişleri yapıldıktan sonra Sinovac ya da BioNTech aşılarından herhangi birini olabiliyor. Vatandaşlardan aşıdan sonra bir süre istirahat etmeleri isteniyor.

Katip Gülşen Yavuz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adliyede aşı olmanın güvenilir olduğunu söyledi.

Yavuz, ilk aşısını özel bir hastanede olduğunu belirterek, "Ama ikinciyi tereddütsüz burada olmak istedim. Bir anda güven geldi diyebilirim. Ölmeyi tercih etmektense aşı olmayı tercih ederim açıkçası. Ben bile çok geç kaldığımı düşünüyorum." dedi.

Aşılama ekibinde yer alan pratisyen hekim Süleyman Malgaz ise buraya adliyenin talebi üzerine geldiklerini ifade etti.

Malgaz, halkın aşıya ulaşması amacıyla görev yaptıklarını dile getirerek, "Halka daha rahat ulaşabileceğimiz, halkın yoğun olduğu yerlerde aşılarımızı randevusuz şekilde uyguluyoruz. Bu sayede günde ortalama 250-300 aşı yapıyoruz. Talep şu anda iyi." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

Diyarbakır'da 2 ay içinde, aşı olmayan 9 hamile kadın korona yüzünden hayatını kaybetti
Diyarbakır'da 2 ay içinde, aşı olmayan 9 hamile kadın korona yüzünden hayatını kaybetti
Son dakika haber: Türkiye'de 20 bin 962 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Türkiye'de 20 bin 962 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Sultan Alparslan
Magazin Acun Ilıcalı Derya Baykal Derya Şensoy Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Fatih Terim Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul Adliyesi'nde randevusuz aşı uygulaması başlatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 15:44:32. #1.14#

title