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İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul Adliyesi'nde intihar girişimi

İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi 3'uncü katın korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi 3'uncü katın korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini öne süren kişi, Başsavcı Vekili Bülent Başar'ın uzun uğraşları sonucu ikna edilerek korkuluklardan indi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi 3'üncü katın korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. 29 yaşındaki Samet A. isimli kişinin eşiyle sorunları olduğu ve eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini iddia ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve adliye güvenlikleri adliyenin Atrium alanına şişme yatak açtı. Başsavcı Vekili Bülent Başar ile adliye psikoloğunun da aralarında bulunduğu yetkililer, Samet A.'yı ikna etmeye çalıştı. Şahıs, uzun uğraşlar sonunda ikna edilerek, korkuluklardan indirildi. Gözaltına alınan Samet A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

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