İstanbul Adliyesi'nde "Down kafe" açıldı

10.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:48

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, Alternatif Yaşamı Destekleme Derneğine tahsis edilen alanda "Down Cafe" hizmete girdi.

İstanbul Adalet Sarayı Hizmet Binası içerisinde C Blok Atrium Meydanı'ndaki stant alanı sosyal sorumluluk projesi kapsamında Alternatif Yaşamı Destekleme Derneğine tahsis edildi.

Down sendromlu gençlerin çalışacağı "down cafe" standının açılış törenine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Selma Singen, başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar, dernek üyesi gençler ile aileleri katıldı.

Açılış kurdelesini, Başsavcı İrfan Fidan, Komisyon Başkanı Okan Albayrak ve down sendromlu gençler ile birlikte kesti.

Kurdele kesiminin ardından konuşma yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, "İyi niyetten başka hiç bir şey taşımayan kardeşlerimiz adliyemizi şereflendirdi. Bugün adliyemizin mutlu bir günü, gururlu bir günü. Bizim adliyemizde kafe işletecekler. Adliyemizin gülen yüzü olacaklar. İyi niyetli, temiz kalpli, güzel yürekli yüzü olacaklar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle Çalışan Gazeteciler Günü'nü de kutluyorum." dedi.

Konuşmanın ardından basın mensuplarına kafeye ilişkin bilgi veren Selma Singen de Down Kafe'yi işlettiklerini, dernekte 35 down sendromlu, mental ve otizmli gencin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Onlarla birlikte hem toplumu bilinçlendirmek hem de onları toplumda göstermek, sosyalleştirmek için buradayız. Sivil toplum kuruluşu olduğumuz için kar amacımız da yok. Kazandığımız parayı ay sonunda çocuklarımıza dağıtıyoruz bahşiş gibi. Biz daha çok iş yerleri, daha çok kafeler açılsın istiyoruz. Şimdi her gün iki çocuğumuz da burada çalışacak. Bize adliye destek oldu, sağ olsun Başsavcımız hemen olumlu karşıladı. Burası Kızılay'ın büfesiydi, biz devraldık. Şimdi inşallah çocuklarımızla elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Bizim bir Mecidiyeköy'de kafemiz var, iki de mobil kafemiz var. Bu üçüncü mobil kafemiz oldu. İnşallah kafeler zinciriyle çocuklarımızın hepsine birer iş imkanı sağlamak istiyoruz."

Etkinlikte dernek üyesi gençler gösteri düzenledi.

Kaynak: AA