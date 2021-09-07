İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşılama noktası kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşılama noktası kuruldu

İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşılama noktası kuruldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Adalet Sarayı'nda geçici randevusuz aşılama noktası kuruldu.

İSTANBUL Adalet Sarayı'nda geçici randevusuz aşılama noktası kuruldu. Adliyede görevli hakim-savcı ve personelin yanı sıra adliyede işi olan vatandaşlar da bugün için kurulan aşılama noktasında aşılarını oldu. 

Kovid-19 hastalığının önlenmesi için yapılan uygulamalar kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan yapılan talep üzerine geçici aşılama noktası kuruldu. Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktorlar tarafından aşı hakkı olan adliyede görevli personel, hakim- savcı ve ziyaretçiler aşılandı. İkinci doz aşısını adliyede yaptıran katip Gülşen Yavuz, "Güvenilir ilk aşımı özelde olmuştum. İkinciyi tereddütsüz burada olmak istedim. Bir anda böyle bir güven geldi diyebilirim. Ölmeyi tercih etmektense aşı olmayı tercih ederim. Bence herkes aşı olmalı diye düşünüyorum. Ben bile çok geç kaldığımı düşünüyorum" dedi. 

"HALKIN YOĞUN OLDUĞU YERLERDE AŞIMIZI UYGULUYORUZ"

Aşı uygulamasını yapan Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü ekibinden pratisyen hekim Süleyman Malgaz ise adliyeden gelen talep üzerine adliyede aşılama yaptıklarını belirterek "Halkımızın aşıya ulaşmasında yarar sağlamak amacıyla halka daha rahat ulaşabileceğimiz, hastane ve sağlık merkezleri haricinde halkın yoğun olduğu yerlerde adliye gibi, meydanlar, parklar gibi özellikle haftasonu ve yoğun yerlerde aşımızı uyguluyoruz. Randevusuz bir şekilde halkımızın gelmesini sağlıyoruz. Bu sayede günde 250-300 arası aşı uygulamasını yapabiliyoruz" dedi. Adliyede görevli savcı, polis ve ziyaretçilerin burada aşı olabileceklerini belirten Malgaz, "Gayet güzel gidiyor, şu anda 100'üncü aşımızdayız. Gün sonuna kadar buradayız, vatandaşlarımız gelmeye devam ediyor" diye konuştu.  

"HEMEN GELİP AŞI OLMA GEREĞİ HİSSETTİK"

Aşı vurulan avukat Abdullah Adır da "Ciddi bir memnuniyet duyduk bu olaydan. Şu anda adliyede çalışma esnasında böyle bir uygulama olduğunu görünce hemen gelip bir aşı olma gereği hissettik. Hastanelere gidip sıra konusunda sıkıntı çekmiştik. Ama hizmetin ayağımıza kadar gelmesi ve korkmadan çekinmeden aşımızı vurdurduk. Aşı olmayan herkesi de aşı olmaya davet ediyoruz" dedi. 


İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşılama noktası kuruldu
İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşılama noktası kuruldu
İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşılama noktası kuruldu
İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşılama noktası kuruldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Diyarbakır'da 2 ay içinde, aşı olmayan 9 hamile kadın korona yüzünden hayatını kaybetti
Diyarbakır'da 2 ay içinde, aşı olmayan 9 hamile kadın korona yüzünden hayatını kaybetti
Son dakika haber: Türkiye'de 20 bin 962 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Türkiye'de 20 bin 962 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 271 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'nda konuştu: (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum Yaşar Güler Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Yeşim Salkım Şeyma Subaşı Defne Samyeli
Spor Marcao Cristiano Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul Adalet Sarayı'nda randevusuz aşılama noktası kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.9.2021 16:13:47. #1.16#

title