İstanbul'a yağan yağmur meyvesini verdi! Barajlarda 1 günde rekor artış oldu
Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Güncel
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İstanbul'da bir günlük yağış barajlara yaklaşık yüzde 8 artış sağlayarak rekor artışa neden oldu. Dün yüzde 68.21 olan doluluk oranı bugün yüzde 76.84 ölçüldü.
İstanbul'da dün barajların doluluk oranı yüzde 68.21 olarak ölçülmüştü. Kente dün gün boyu yağmur yağdı. Kuvvetli yağışın etkisiyle bu sabah ise doluluk yüzde 76.84 ölçüldü.
2 HAFTADA YÜZDE 22 ARTTI
Geçen yıl Şubat ayında doluluk oranı yüzde 56'lar seviyesindeydi. Son 14 gün sürece bakıldığında ise barajlar kar yağışı ve yağmurun etkisiyle yüzde 22 doldu. 27 Ocak'ta doluluk oranı yüzde 54.64'dü.
İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları:
- ALİBEYKÖY %66.17
- BÜYÜKÇEKMECE %71.43
- DARLIK %74.32
- ELMALI %100
- ISTRANCALAR %100
- KAZANDERE %87.49
- ÖMERLİ %94.37
- PAPUÇDERE %85.88
- SAZLIDERE %44.95
- TERKOS %71.03