Hem Meteoroloji hem AKOM uyardı! İstanbullu dikkat, kuvvetli lodos geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'da pazartesi günü kuvvetli lodos beklendiğini belirterek uyarılarda bulundu.

SOBA VE DOĞAL GAZ ZEHİRLENMELERİ İÇİN UYARDILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "sarı" koduyla uyarıda bulurken "Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden ise rüzgarın Pazartesi gününden itibaren kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı. Aynı zamanda il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedildi.

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