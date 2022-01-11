İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu kış mevsimiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Barajlardaki suların da çekilmesi, kar yağışının önemini daha fazla artırdı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu hafta İstanbul'a kar yağacak. Meteoroloji özellikle iki güne dikkat çekti. İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? soruları araştırılıyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için yaptığı 5 günlük hava tahmininde, çarşamba ve perşembe günlerine dikkat çekti. MGM'nin verilerine göre, kentte 12 Ocak Çarşamba ve 13 Ocak Perşembe günleri Kar yağışı bekleniyor.

SICAKLIK SIFIRIN ALTINA İNECEK

Tahminlere göre, İstanbul'da en düşük sıcaklık çarşamba günü 3, perşembe günü 1 ve cuma günü eksi 2 derece olacak. İstanbul'da en yüksek sıcaklık ise çarşamba günü 4, perşembe günü 3 ve cuma günü 5 derece olacak.

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