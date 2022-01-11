İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - Haberler
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İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11-15 Ocak haftasının 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Yayınlanan hava durumu raporuna göre İstanbul'a bu hafta kar yağacak. Kara hasret kalan İstanbullular karın yağmasını dört gözle bekliyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İSTANBUL (Haberler.com) - İstanbul'a kar ne zaman yağacak? sorusu kış mevsimiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Barajlardaki suların da çekilmesi, kar yağışının önemini daha fazla artırdı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bu hafta İstanbul'a kar yağacak. Meteoroloji özellikle iki güne dikkat çekti. İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? soruları araştırılıyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul için yaptığı 5 günlük hava tahmininde, çarşamba ve perşembe günlerine dikkat çekti. MGM'nin verilerine göre, kentte 12 Ocak Çarşamba ve 13 Ocak Perşembe günleri Kar yağışı bekleniyor.

SICAKLIK SIFIRIN ALTINA İNECEK

Tahminlere göre, İstanbul'da en düşük sıcaklık çarşamba günü 3, perşembe günü 1 ve cuma günü eksi 2 derece olacak. İstanbul'da en yüksek sıcaklık ise çarşamba günü 4, perşembe günü 3 ve cuma günü 5 derece olacak.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! 2 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı! 2 gün boyunca etkili olacak

 Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı! Çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbul için kar yağışı uyarısı! Çarşamba ve perşembe günleri etkili olacak

 Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba gününü işaret etti: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba gününü işaret etti: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

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