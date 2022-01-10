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İstanbul'a fırtına uyarısı

İstanbul'a fırtına uyarısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ, yarın İstanbul için fırtına uyarısı yaptı.

İSTANBUL (DHA) - METEOROLOJİ, yarın İstanbul için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-80 km/saat hızında fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.Uyarıda fırtınanın yarın erken saatlerde başlayıp  gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.


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