İstanbul'a fırtına uyarısı

İSTANBUL (DHA) - METEOROLOJİ, yarın İstanbul için fırtına uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-80 km/saat hızında fırtına beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.Uyarıda fırtınanın yarın erken saatlerde başlayıp gece saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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