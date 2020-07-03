İstanbul'a 3 köprü manzaralı seyir keyfi
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İstanbul'a 3 köprü manzaralı seyir keyfi

İstanbul'un simgesi 3 köprünün en yüksekten izlendiği, seyir terasları, piknik, gezinti, spor alanları, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla şehir sakinleri, turist ve gezginler için Beykoz'da hazırlanan, Karlıtepe Mesire Alanı açılıyor.

İstanbul'a 3 köprü manzaralı seyir keyfi
03.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:22

İstanbul'a nefes aldıran alternatif bir mekân olarak kurulan Karlıtepe Mesire Alanı, şehrin eşsiz manzarası eşliğinde tertemiz havada ve yemyeşil doğada dinlenmek, piknik ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olacak.

Karlıtepe Mesiresi, Boğaz manzarasına hâkim konumuyla Ayasofya'dan Karadeniz'e kadar geniş bir perspektifte ziyaretçilerine seyir keyfi sunacak. Alan şehrin simgesi 3 köprünün güzelliğine karşı havadar bir mekânda fotoğraf çektirmek isteyenleri de sıklıkla ağırlayacak.

Karlıtepe'de Neler Var?

Beykoz Belediyesi'nin girişimleriyle yapımı geçen yıl tamamlanan alan bir dizi düzenlemenin ardından yaz aylarıyla birlikte hizmete açılıyor.

İlçe turizmini canlandırmak amacıyla 254 dönümlük büyük bir arazide kurulan mesirede 77 adet açık ve kapalı seyir terası, 2,5 km uzunluğunda yürüyüş yolu, 560 m bisiklet parkuru, 424 m2'lik doğal gezinti terası, piknik ve spor alanları ile 2 amfi tiyatro bulunuyor.

Doğayla Uyumlu Üniteler

Ziyaretçilerin piknik, spor ve eğlenceyi bir arada bulabileceği mesirede kır lokantası, büfeler, kameriyeler, seyir terasları, yağmur barınakları, piknik masaları ile mevcut tüm üniteler doğayla uyumlu ahşap malzemelerden yapıldı.

Temiz ve Kolay Mangal Keyfi

Ailelerin temiz bir ortamda mangal yapabilmesi için alana 6 adet büyük kameriye de kuruldu. İçinde doğal gazlı mangal ünitelerinin yer aldığı kameriyelerde piknikçiler kilogram başı ücret karşılığında etlerini kendileri pişirecek, dileyenlere görevliler hizmet verecek.

Engelsiz Oyun Parkı

Çocuklar için modern ve eğlenceli 5 oyun parkının kurulduğu alanda engelli çocukların güvenle oynayabileceği bir de engelsiz oyun parkı yer alıyor. Karlıtepe Mesiresi'nde mini futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları ise gençleri bekliyor.

645 Araçlık Otopark

Alanı boydan boya geçen 1700 metre uzunluğunda araç yolunun yapıldığı mesireye ziyaretçi yoğunluğu düşünülerek 645 araçlık bir otopark ile ziyaretçilerin ibadet ihtiyaçları için mescitler de yapıldı.

Kaynak: Bültenler

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