İstanbul 2. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali 23 Aralık'ta!

11.12.2019 12:17 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:17

Festival 23- 24 Aralık tarihlerinde Grand Pera ile üç farklı üniversitede gerçekleşecek. Festival şiddete uğrayan kadınlarımıza destek olmak için bir metin yayınladı.

Geçen yıl içeriği ve etkileyici programı ile halk müziği alanında fark yaratan İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Beyoğlu Belediyesi ve Sanat Hayattır Derneği tarafından düzenleniyor. Festivalin müzikal içeriği Yavuz Bingöl Sanat Merkezi tarafından hazırlandı. Festivalde Azerbaycan'dan Alim Qasimov ile Saraybosna'dan Divanhana yabancı konuklar olarak yer alıyor. Ayrıca Erkan Oğur ve İsmail Demircioğlu, Yavuz Bingöl ise Grand Pera'da konser verecek diğer isimler.

Türküler üniversitelerde

Festival her yıl olduğu gibi bu sene de üniversitelerde halk müziğinin önemli isimlerini öğrencilerle buluşturacak. Üniversite konserleri Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi kampüslerinde gerçekleştirilecek. Bu yıl 3 kampüste 12 konserde: Bedia Akartürk, Gülşen Kutlu, Şükriye Tutkun, Suzan Kardeş, Özlem Özdil, Ender Balkır, İsmail Altunsaray, Grup İmera, Gülay, Tolga Kaya, Emel Tasçıoğlu, Şems Trio ve Aysel Yakupoğlu konser verecek. Üniversite konserlerine katılım ücretsiz.

Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu ve Divanhana art arda

Festivalin ilk günü olan 23 Aralık Pazartesi akşamı halk müziği tutkunlarını müthiş iki konser bekliyor. Saat 20.00'de gerçekleşecek ilk kök müziğin önemli iki temsilcisi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu'na ait. İkili Anadolu kültürünün bağrından çıkıp çok sevilen türkülerle sahnede olacak.

Aynı gece Balkanların en önemli gruplarından Divanhana sahneye çıkacak. Yaptıkları müzikle bakan müziğini dünyaya sevdiren grup Suzan Kardeş ile yaptıkları albümle ülkemizde tanınıp sevilmişti.

Azerbaycan'ın usta ismi Alim Qasimov kızı ile sahnede

24 Aralık Salı akşamı Yavuz Bingöl vereceği konserde, kadim Anadolu türkülerinden oluşan bir repertuvarla sahne alacak.

Gecenin ikinci konserinde ise Azerbeycanlı usta sanatçı Alim Qasimov sahneye çıkacak. Qasimov'un kızının da yer aldığı konserde sevilen şarkılar seslendirilecek.

Anadolu enstrümanları sergisi

Festivalde bu sene de Anadolu'nun müzik dünyasına armağan ettiği müzik enstrümanlarını meraklıları ile buluşturacak. Önemli bir müzik geleneğinin tarihsel yansıması olarak da izlenebilecek sergide ayrıca bağlama yapım atölyesi yer alacak.

Paneller

İstanbul 2. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde bu sene de yine Türk Halk Müziği konuşulacak. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden akademisyenlerin katılacağı paneller 23 Aralık Pazartesi günü Grand Pera'da yapılacak.

Kaynak: Bültenler