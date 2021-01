Son dakika! Israrla sokakta kalmak istedi, Maltepe Kaymakamı ikna etti

MALTEPE'de sokakta kalan bir vatandaş, polis ekiplerinin kendisini defalarca yerleştirdiği otelden kaçarak tekrar sokakta yaşamaya devam etti. Bunun üzerine sokakta uyuyan vatandaşın yanına gelen Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı vatandaşı ikna ederek otele götürülmesini sağladı.

Maltepe'de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir İdealtepe Köprüsü altında yaşayan Kerem Sosa(58) isimli bir vatandaşı defalarca sokaktan alarak otele yerleştirdi fakat otelde kalmak istemeyen Sosa, her defasında kaçarak köprü altında yaşamaya devam etti. Son günlerde havaların soğumasıyla birlikte polis ekipleri Kerem Sosa'yı ikna etmek için büyük çaba harcadı. Ekipler, vatandaşı otele yerleşmesi konusunda ikna edemeyince Maltepe Kaymakamı ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürü duruma müdahale etti. Vatandaşın kaldığı yere gelen Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı ve İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir, soğuk havada battaniye altında yatan vatandaşın yanına gelerek kendisini uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bir süre sonra ikna olan vatandaş, araca bindirildi. Kerem Sosa ekipler tarafından önce kendisi için özel olarak açtırılan hamama götürüldü. Berberde tıraş olan vatandaş daha sonra otel odasına yerleştirildi.

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, "Sayın İstanbul Valimizin talimatları gereği İstanbul'un bütün ilçelerinde oteller ayarlandı. Sokakta yaşayan vatandaşlarımızı otellere yerleştirdik. Onların barınma, yeme, içme gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Maltepe'de de bugün itibariyle 13 vatandaşımızı otelimizde misafir ediyoruz. Ama bazen, biraz önce gördüğünüz Kerem Bey gibi vatandaşlarımız bulundukları yeri kesinlikle terk etmek istemiyorlar. Biz kendisini bir buçuk aydır hemen hemen her gün emniyet ekiplerimiz vasıtasıyla otele götürüyoruz. Geliyoruz kendisine rica ediyoruz, yalvarıyoruz. Ama yarım saat geçmeden tekrar buraya geri dönüyor. Hiçbirimiz böyle bir şey istemiyoruz. Soğukta kalsın kim ister. Vatandaşlarımızdan etraftan rica ettim, sözünü dinlediği biri varsa laf anlatsınlar diye. Emniyet müdürümüz her gün ilgileniyor kendisiyle. Yakınlarıyla görüştük, Yalova'ya ailesine gönderdik. Bir gün sonra geri geldi. Yine gönderebiliriz ama durmuyor ki" dedi.

Öte yanda, İstanbul'da bin 396 kişinin sokaklardan alınarak 59 ayrı otelde misafir edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri