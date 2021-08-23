İsrailliler araştırdı: 3 doz BioNTech yaptıranlardaki koruyuculuk oranı, iki doz yaptıranlara oranla 4 kat fazla

Delta varyantının tüm dünyayı etkisi altına alması sonrasında koronavirüsle mücadele kapsamında birçok ülkede üçüncü doz aşı kararı alındı. Bu ülkelerden birisi olan İsrail, konuya ilişkin son verileri açıkladı. Buna göre üç doz BioNTech aşısının koruyuculuk oranı, iki doza kıyasla dört kat daha fazla.

Dünya, yaklaşık 2 yıldır koronavirüs salgınıyla mücadele ederken salgın bu süreçte 4 milyonun üzerinde insanın canına mal oldu. Daha bulaşıcı olduğu kanıtlanan Delta varyantının ortaya çıkması sonrasında ise pek çok ülke üçüncü doz aşılamaya gitme kararı vermişti.

KORUYUCULUK ORANI DÖRT KAT DAHA FAZLA

O ülkelerden birisi olan İsrail merakla beklenen verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri üç doz BioNTech/Pfizer aşısının koruyuculuk oranının iki doza kıyasla dört kat daha fazla olduğunu açıkladı. Söz konusu açıklamaya göre, üçüncü doz aşı 60 yaş ve üzeri kişilerdeki hastaneye yatma riskini yaklaşık 6 kat düşürdü.

EN ÇOK AŞIYI ÇİN YAPTI

Öte yandan Dünya genelindekoronavirüse karşı uygulanan aşı sayısı, 4 milyar 910 milyon dozu geçti. Çin 1 milyar 920 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 576 milyon 117 bin ile Hindistan, 360 milyon 630 bin ile ABD, 173 milyon 650 bin ile Brezilya, 115 milyon 740 bin ile Japonya izledi. Türkiye'de ise bugüne kadar 88 milyon 160 bin 935 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı.