İsrailli polis amiri bile isyan etti

İsrail medyasına sızan bilgilere göre İsrailli polis amiri Kobi Shabtai, kapalı toplantılarda Netanyahu'ya sert eleştirilerde bulunuyor. Shabtai'ye göre İsrail Ordusu sivil olaylara müdahale etmeyi derhal bırakmalı.

Netanyahu'nun Lod şehrinde öldürülen Filistinli gencin cenazesine İsrail ordusunun müdahale etmesi sonucu iyice şiddetlenen ve deyim yerindeyse kontrolden çıkan çatışmaları bastırmak için İsrail askerlerini göndermeyi düşündüğünü söylemesinin ardından İsrail medyasına sızan bilgilere göre polis yerine askerlerin görevlendirilmesine İsrail hükümetinin içinden isimler bile karşı çıkıyor.

"SİVİL OLAYLARLA ASKER DEĞİL POLİS İLGİLENMELİ"

İsrailli polis amiri Kobi Shabtai, yaşanan olumsuz görüntü ve hak ihlallerinden İsrail ordusunu sorumlu tutarak sivil olaylara polisin gönderilmesinin daha uygun olacağını söyledi.

"İSRAİL ORDUSU EĞİTİMSİZ"

Shabtai'ye göre İsrail ordusunun sivil olaylarla ilgilenmek için ne eğitimi ne de tecrübesi var. Eğitimsiz ve silahlı insanlardan oluşan İsrail ordusu ise yaşanan insanlık dramının sebebi.

Netanyahu'nun Shabtai'nin önerilerini dikkate alıp almayacağı veya Shabtai'nin görevine devam edip edemeyeceği ise merak konusu.

LİBYA ÖRNEĞİ UNUTULMAMALI

Unutulmamalı ki 2011'de Kaddafi güçlerinin öldürdüğü muhalif bir gazetecinin Bingazi'deki cenazesinde toplanan sevenlerine Kaddafi askerlerinin cenaze sırasında tekrar ateş açması sonucunda olaylar iç savaşa dönüşmüştü. Bugün hala toparlanamayan Libya örneğinden İsrail'in ders alıp almadığı yakında ortaya çıkacak