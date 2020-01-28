: İsrailli İstihbarat Subayından koronavirüsle ilgili şoke eden iddia: Virüs, biyolojik silah laboratuvarlarında ortaya çıktı!

28.01.2020 17:28 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:39

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede 100 fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını diğer ülkelerde sıçradı. Çin'de ülkeye giriş çıkışlar yasaklanırken, diğer ülkelerde virüsle ilgili sıkı önlemler almaya başladı. Virüsün kaynağı ve nedenleri üzerine bilim insanları araştırmalarına devam ederken, eski bir İsrail askeri olan Dany Shoham'ın ortaya attığı iddia şoke etti. Eski istihbarat subayı Dany Shoham'un iddiasına göre virüs, gizli silah programına bağlı bir laboratuvarda ortaya çıkmıştı.

"VİRÜS, BİYOLOJİK SİLAH LABORATUVARLARINDA ORTAYA ÇIKTI"

Shoham, Wuhan'da bulunan Viroloji Enstitüsü'nün, (Çin'in en gelişmiş virüs araştırma laboratuvarı) ölümcül virüslerle çalışılabilecek tek yer olduğunu ve bu enstitünün, Pekin'de bulunan gizli biyolojik silah programı ile bağlantılı olduğunu iddia etti. Shoham, "Enstitüdeki bazı laboratuvarlar muhtemelen biyolojik silahların araştırma ve geliştirme kısmı için en azından teminat için kullanılıyordur.Ancak Çin'in ana tesisi olarak kullanılmıyor" dedi. Biyolojik silahlar üzerindeki çalışmaların ikili sivil- askeri araştırmanın bir parçası olarak yürütüldüğünü ve kesinlikle gizli olduğunu belirten Shoham bunların birbiri ile bağlantılı olabileceğini ve virüsün bu gizli silah programlarında ortaya çıkabileceğini iddia etti.

ÇİN, "BİYOLOJİK SİLAHLARA SAHİP DEĞİLİZ"

Geçen yıllarda ortaya atılan biyolojik silah iddialarına sessiz kalan Çin Büyükelçiliği Sözcüsü, konuyla alakalı yorum bekleyen bir e- postaya cevap vermemişti. İsrailli istihbarat subayının bu iddialarına ise Çin'den açıklama geldi. İddiaları yalanlayan Çin, biyolojik silahlara sahip olmadığını açıkladı.

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