İsrailli Bakan'dan Fahrizade suikastına ilişkin açıklama: "Kimin yaptığına dair fikrim yok"
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İsrailli Bakan'dan Fahrizade suikastına ilişkin açıklama: "Kimin yaptığına dair fikrim yok"

28.11.2020 21:35 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:41
İsrailli Bakan'dan Fahrizade suikastına ilişkin açıklama:

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin fikrinin olmadığını söyledi.

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi Hanegbi, İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade suikastının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin fikrinin olmadığını söyledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığı ile bilinen Bakan Hanegbi İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Fahrizade'nin öldürüldüğü saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırının arkasında İsrail'in olduğu yönündeki haberlere ilişkin Hanegbi, "Kimin yaptığına dair hiçbir fikrim yok. Sorumlu olduğum için dudaklarım mühürlenmiş değil, gerçekten hiçbir fikrim yok." ifadesini kullandı.

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İranlı yetkililer, Fahrizade suikastının ardında İsrail'in olduğuna yönelik açıklamalar yaparken Başbakan Netanyahu bu konuda yorum yapmayı reddetmişti.

Netanyahu, Nisan 2018'de yaptığı bir açıklamada İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye işaret etmiş ve "Bu ismi unutmayın." demişti.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Absederd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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