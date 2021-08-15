İsrail, Varşova Maslahatgüzarını geri çağırdı
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İsrail, Varşova Maslahatgüzarını geri çağırdı

İsrail, Varşova Maslahatgüzarını geri çağırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Polonya'da İdari Usul Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren yasanın onaylanmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Jair Lapid, Varşova'ya gidecek olan yeni büyükelçiyi göndermekten vazgeçtiklerini, Varşova'daki maslahatgüzarı ise süresiz olarak geri çağırdıklarını açıkladı.

Polonya'da İdari Usul Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren yasanın onaylanmasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Jair Lapid, Varşova'ya gidecek olan yeni büyükelçiyi göndermekten vazgeçtiklerini, Varşova'daki maslahatgüzarı ise süresiz olarak geri çağırdıklarını açıkladı.

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda İdari Usul Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren yasayı dün onayladı. Birtakım değişikliklerin yanı sıra ülkede herhangi bir mülkiyete ilişkin verilmiş idari yargı kararının üzerinden 30 yıl geçmesinin ardından söz konusu kararın iptaline ilişkin dava açılamayacağını içeren yasaya İsrail sert tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanı Jair Lapid sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Polonya Yahudi karşıtı ve ahlaki olmayan yasayı onayladı" şeklinde açıklama yaparken, Varşova Maslahatgüzarı Tal Ben-Ari Yaalon'u süresiz olarak geri çağırdığını bildirdi. Lapid, yakın zamanda Varşova'ya gitmesi planlanan İsrail'in Varşova Büyükelçisi'ni ise göndermekten vazgeçtiklerini duyurdu. Jair Lapid, Polonya'da izinde bulunan Polonya'nın İsrail Büyükelçisi Marek Magierowski'ye Tel-Aviv'e dönmemesini, boş zamanını Polonya hükümetine İsrail vatandaşları için Holokost'un ne anlam ifade ettiğini, Holokost kurbanları ve onların hatırasıyla dalga geçilmesini tolere etmeyeceklerini anlatmasını söyledi.

"Holokost anısını küçümseyen, utanç verici bir karar"

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise sosyal medya hesabı üzerinden "İsrail, Yahudilerin Holokost döneminde kendilerinden çalınan malları için tazminat almalarını önleyen yasanın kabulünü ciddiye almakta ve Polonya'nın hayatlarını kaybedenlere daha fazla zarar vermesinden üzüntü duymakta" şeklinde açıklamada bulundu. Bennett, "Bu, Holokost anısını küçümseyen, utanç verici bir karar" dedi. - VARŞOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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