İsrail Sumud Filosu'na mı saldırdı? SON DAKİKA!

İsrail Sumud Filosu'na mı saldırdı? İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu'nu kuşattığı ve iki gemiye çıkarak müdahaleye başladığı öğrenildi. Peki, İsrail Sumud Filosu'na mı saldırdı, Sumud Filosu saldırıya uğradı mı? Detaylar haberimizde....

İSRAİL SUMUD FİLOSU'NA MI SALDIRIYOR?

Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nun çevresi İsrail donanmasına ait gemilerle kuşatıldı. Filoyla iletişim tamamen kesilirken, İsrail ordusu Alma, Adara ve Sirius gemilerine çıkarak müdahaleye başladı. İki geminin mürettebatlarının İsrail askerlerince gözaltına alındığı belirtildi. Tüm saldırılara rağmen soykırımcı İsrail'in ele geçiremediği gemiler Gazze'ye doğru yola devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu ilerleyişine devam ederken, İsrail filoyu engellemek için harekete geçti. İsrail'e ait yaklaşık 20 savaş gemisinin Küresel Sumud Filosu'na kuşattığı bildirildi.

Ayrıca filodakilerin muhtemel bir müdahaleye hazırlık amacıyla yüksek alarm durumuna geçtiği bildirildi. Filodaki aktivistler, 1 saat içinde İsrail müdahalesi beklediklerini aktardı. Aktivistler, müdahaleye hazırlık olarak can yeleklerini giyerek bulundukları gemilerin güvertelerinde toplandı. Aktivistler, İsrail müdahalesinde şiddet kullanmayacaklarını ifade etti.

İsrail savaş gemilerinin filoyu yaklaştığı sıralarda İsrail Savunma Kuvvetleri (İDF) filoyla iletişime geçerek rotanın değiştirilmesi talep etti.

Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nun çevresi İsrail donanmasına ait gemilerle kuşatıldı. Filoyla iletişim tamamen kesilirken, İsrail ordusu Adara, Alma ve Sirius gemilerine çıkarak müdahaleye başladı. İki geminin mürettebatlarının İsrail askerlerince gözaltına alındığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail'in tüm müdahalelere rağmen ele geçiremediği gemiler belirdikleri rotada Gazze'ye doğru yola devam ediyor.