İsrail polisi Kudüs'te Filistinli iki gencin üzerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı

16.08.2019 09:03

İsrail polisi Kudüs'ün eski şehir bölgesinde, İsrailli bir polisi bıçaklayan iki Filistinli gencin üzerine ateş açtı. Gençlerden biri hayatını kaybederken diğeri yaralandı.

Yetkililer, iki gencin de 18 yaşından küçük olduğunu belirtti fakat kimliklerine dair bilgi paylaşılmadı. Euronews.com'da Görüntüle