Zalimsin İsrail! 10 yaşındaki çocuğu gözaltına alıp kardeşlerini böyle yalvarttılar
İsrail polisi, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Beyt Hanina beldesinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı. Kamera tarafından kaydedilen o anlarda gözaltına alınan çocuğun kardeşlerinin polislere yalvardığı görülüyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezi, ismi belirtilmeyen Filistinli çocuğun gözaltına alınma anına ilişkin görüntüleri yayınladı.
KARDEŞLERİ POLİSE YALVARDI
Görüntülerde, 10 yaşındaki çocuğun gözaltına alınırken kardeşlerinin, ağladığı ve serbest bırakılması için polise yalvardıkları görülüyor.
POLİS ARACINDA TUTUP SALDILAR
Öte yandan, görgü tanıkları İsrail polisinin, çocuğu bir müddet polis aracında tuttuktan sonra salıverdiğini ifade etti.
Filistinli çocuğun neden gözaltına alındığına ilişkin bilgi verilmedi.
GÜNLERCE GÖZALTINDA TUTULAN BİLE VAR
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı