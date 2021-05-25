Zalimsin İsrail! 10 yaşındaki çocuğu gözaltına alıp kardeşlerini böyle yalvarttılar

İsrail polisi, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Beyt Hanina beldesinde 10 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı. Kamera tarafından kaydedilen o anlarda gözaltına alınan çocuğun kardeşlerinin polislere yalvardığı görülüyor.