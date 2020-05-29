- İsrail polisi, Filistinli kadın aktivist el-Halavani'yi gözaltına aldı - İsrail polisi, Filistinli kadın aktivist el-Halavani'yi gözaltına aldı İsrail polis işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın çevresindeki Bab el-Asbat bölgesinde Filistinli kadın aktivist Hanadi el-Halavani'yi gözaltına aldı.

- İsrail polisi, Filistinli kadın aktivist el-Halavani'yi gözaltına aldı

KUDÜS - İsrail polis işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın çevresindeki Bab el-Asbat bölgesinde Filistinli kadın aktivist Hanadi el-Halavani'yi gözaltına aldı.

Filistinli kadın aktivist Hanadi el-Halavani, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'nın çevresindeki Bab el-Asbat bölgesinde İsrail polisi tarafından gözaltına alındı. Halavani'nin, Mescidi Aksa'da cuma namazı kılmak için hazırlanırken gözaltına alındığı öğrenildi. Halavani, gözaltına alınmasının ardından İsrail polisi tarafından Kudüs'teki El Kaşleh karakoluna götürüldü.

Kaynak: İHA