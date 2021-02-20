İsrail'den kritik Pfizer-BionTech aşısı açıklaması: Salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İsrail'den kritik Pfizer-BionTech aşısı açıklaması: Salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

20.02.2021 23:03 | Son Güncelleme: 20.02.2021 23:28

İsrail Sağlık Bakanlığı, Pfizer ile BionTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının yeni tip koronivirüs nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediğini açıkladı.

İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede Pfizer-BionTech aşısının iki dozu da yapılan kişiler ile aşı olmayanların sağlık durumunun karşılaştırıldığı araştırmaya ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

HASTALIĞIN AĞIR SEYRETMESİNİ YÜZDE 99,2 ORANINDA ENGELLEDİ

Söz konusu aşının, iki dozu da yapılan kişilerde virüs nedeniyle yaşanan ölümleri yüzde 98,9 önlediği belirtildi. Aşının hastalığın ağır seyretmesini yüzde 99,2 oranında önlediği, hastaneye yatışları da yüzde 98,9 düşürdüğü ifade edildi.
İsrail'de 11 Şubat'ta yayınlanan bir başka araştırmada, Pfizer-BionTech aşısının ikinci dozu yapılan 523 bin kişiden hiçbirinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmediği aktarılmıştı.

3 MİLYONA YAKIN KİŞİYE İKİNCİ DOZ AŞI YAPILDI

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 4 milyon 250 bin 643 kişiye aşının ilk dozu, 2 milyon 881 bin 825 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

ÜLKEDE BUGÜNE KADAR 5 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede virüs nedeniyle bugüne kadar 5 bin 526 kişi hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı da 744 bini aştı.
İsrail'den kritik Pfizer-BionTech aşısı açıklaması: Salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Özlem Zengin Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Kim Kardashian Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler İzmir Şehit Yangın İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail'den kritik Pfizer-BionTech aşısı açıklaması: Salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 23:28:47. #1.16#
title