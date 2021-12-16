İsrail parlamentosunun güvenlik görevlisinde Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

TEL İsrail parlamentosu Knesset'te çalışan bir güvenlik görevlisinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Knesset'teki güvenlik görevlisinde Omicron varyantı tespit edilmesinin ardından Milletvekili Meir Broch ile memur ve güvenlik görevlilerinden oluşan 21 kişi karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre ise Omicron varyantı tespit edilen kişi son olarak 12 Aralık Pazar günü Knesset'te görev yaptı.

Bakanlık, 13 Aralık'ta Omicron varyantına yakalananların sayısının 89'a yükseldiğini, bunlardan 67'sinin üçüncü doz Kovid-19 aşısı yaptıran kişiler olduğunu duyurmuştu.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri

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