İsrail Parlamentosu'nda Arap vekile "Terörist" diyen sağcı vekil, yaka paça dışarı atıldı
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İsrail Parlamentosu'nda Arap vekile "Terörist" diyen sağcı vekil, yaka paça dışarı atıldı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

İsrail Parlamentosu'nda Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi, dün başkanlık ettiği bir oturum sırasında kendisine terörist dediği için aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'i Knesset'ten yaka paça dışarı kovdurdu.

İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin başkanlığında dün düzenlenen bir oturum sırasında, et-Tıybi ile İsrail'in eski Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir arasında sözlü tartışma çıktı.

"TERÖRİST" DEDİ

Tartışmanın büyümesinin ardından Ben-Gvir, et-Tıybi'yi "Suriye Parlamentosu üyesi olması gereken bir terörist" olarak nitelendirdi.

ÇIKMAYI REDDEDİNCE YAKA PAÇA ATILDI

Et-Tıybi ise kendisine yönelik terörist ifadesini kullandığı için Knesset güvenliğine, Ben-Gvir'i Knesset'ten kovmaları talimatını verdi. Güvenlik güçleri, çıkmayı reddeden Ben-Gvir'i Knesset'ten yaka paça dışarı çıkarttı.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise, Knesset oturumu sırasında et-Tıybi ile Ben-Gvir arasında yaşanan olay olağandışı olarak nitelendirdi.

İsrail Parlamentosu'nda Arap vekile 'Terörist' diyen sağcı vekil, yaka paça dışarı atıldı
Gözde Nur Bayar
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