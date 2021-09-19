İsrail ordusu, Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 2 Filistinli daha yakalandı (2) - Haberler
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İsrail ordusu, Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 2 Filistinli daha yakalandı (2)

AA - Haberler | Güncel

İsrail güçleri, Gilboa Hapishanesi'nden kaçan Filistinli tutuklulardan son ikisinin de işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yakalandığı belirtildi.

İsrail güçleri, Gilboa Hapishanesi'nden kaçan Filistinli tutuklulardan son ikisinin de işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yakalandığı belirtildi. İsrail ordusu gece düzenledikleri operasyona ait görüntüleri paylaştı.

Açıklamada, aranan iki firari tutuklunun kaldığı evin, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in verdiği istihbarat üzerine tespit edildiği ve herhangi bir direniş göstermeden İsrail güçlerince yakalandıkları kaydedildi.

İsrail ordusu, Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 2 Filistinli daha yakalandı (2)

İsrail ordusu, Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 2 Filistinli daha yakalandı (2)

İsrail ordusu, Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 2 Filistinli daha yakalandı (2)

İsrail ordusu, Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 2 Filistinli daha yakalandı (2)
AA - Son Dakika Haberleri
İsrail güçleri, hapishaneden firar eden 6 Filistinliden son ikisini de yakaladı

İsrail güçleri, hapishaneden firar eden 6 Filistinliden son ikisini de yakaladı
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Haber: İsrail ordusu, Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 2 Filistinli daha yakalandı (2) - Haberler
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