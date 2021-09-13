İsrail-Mısır arasında 2011'den bu yana bir ilk

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah el-Sisi, Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile bir araya geldi. Bennett'in ziyareti, bir İsrail başbakanının 10 yıldan bu yana Mısır'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret oldu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fettah el-Sisi, Mısır'ın turizm kentlerinden Şarm El Şeyh kentinde İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin devam ettiği öğrenilirken Mısır Cumhurbaşkanlığı görüşmeden önce yaptığı açıklamada, iki ismin barış sürecini canlandırma çabaları ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağını duyurmuştu.

Öte yandan Mısır topraklarında Mısır Cumhurbaşkanı ve İsrail Başbakanı arasındaki son görüşme, Hüsnü Mübarek'in Benyamin Netanyahu'yu kabul ettiği 2011'de gerçekleştirilmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)