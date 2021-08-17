İsrail, Kuneytra bölgesinde Esad rejimine ait mevzileri vurdu

İsrail, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra bölgesinde Esad rejimine ait mevzileri vurdu.

İsrail, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra bölgesinde Esad rejimine ait mevzileri vurdu.

İsrail, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra bölgesinde Esad rejimine ait mevzileri vurdu. Saldırının güdümlü füzeler ile yapıldığı belirtildi. Suriye basınında yer alan haberlerde, Kuneytra bölgesinde patlama sesleri duyulduğu ifade edilerek, Kuneytra'nın kuzey kırsalındaki Hader kasabasının batısına İsrail tarafından füzelerle saldırı düzenlendiği aktarıldı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise, saldırıda İran destekli milislerin konuşlandığı bölgelerin vurulduğunu aktardı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, saldırıya ilişkin İsrail tarafından resmi açıklama yapılmadı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı