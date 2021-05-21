İsrail işgalini çektiği kısa filmle dünyaya duyuran Filistinli yönetmen, AA'ya konuştu (1)

İsrail'in Filistin işgalini çektiği kısa filmle dünyaya duyuran Ömer er-Rammal, yönetmen olması nedeniyle filmi işgale karşı bir direniş yöntemi olarak kullandığını belirtti.

İsrail'in Filistin işgalini çektiği kısa filmle dünyaya duyuran Ömer er-Rammal, yönetmen olması nedeniyle filmi işgale karşı bir direniş yöntemi olarak kullandığını belirtti.

Hem Filistin'de yaşayan hem yurtlarından sürülerek başka ülkelerde mülteci konumuna düşen milyonlarca Filistinli, İsrail'in topraklarını işgal ettiği 1948'den bu yana çeşitli protesto ve direniş yöntemleriyle mücadelesini sürdürüyor.

Ürdün'ün başkenti Amman'da ikamet eden Filistinli yönetmen Rammal da "Mekan" (Yer) adını verdiği kısa filmle İsrail'in Filistin ve halkına yönelik, ihlal, işgal ve tehcirini dünyaya duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al