İsrail'in yerleşimci politikalarını protesto eden Filistinlilere müdahale: 61 yaralı
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İsrail'in yerleşimci politikalarını protesto eden Filistinlilere müdahale: 61 yaralı

İsrail'in yerleşimci politikalarını protesto eden Filistinlilere müdahale: 61 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta kasabasında Filistinlilerin İsrail'in yasa dışı yerleşim politikalarına düzenlediği protestoya müdahale etmesi sonucu 61 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta kasabasında Filistinlilerin İsrail'in yasa dışı yerleşim politikalarına düzenlediği protestoya müdahale etmesi sonucu 61 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta kasabasında İsrail'in yasa dışı yerleşim politikalarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Filistin bayrakları ile ellerinde meşale taşıyan Filistinliler, Beyta kasabasındaki Avitar başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuka aykırı şekilde inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerinin derhal kaldırılmasını talep etti.

Gösteri sırasında İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Beyta kasabasındaki müdahalesi sonucu 61 Filistinlinin yaralandığı ifade edilerek, bazı yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Öte yandan İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta kasabasındaki Sabih Dağı'nda Avitar adlı yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa edilmişti. Filistinliler ise, Yahudi yerleşim birimi Avitar'ın kurulmasına tepki amacıyla uzun zamandır gösteriler düzenliyor. - BATI ŞERİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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