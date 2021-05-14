İsrail'in Rusya Büyükelçisi Koren: "Filistin ile müzakereye açığız"
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İsrail'in Rusya Büyükelçisi Koren: "Filistin ile müzakereye açığız"

İsrail'in Rusya Büyükelçisi Koren: 'Filistin ile müzakereye açığız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İsrail'in Rusya Büyükelçisi Gary Koren, Filistin ile müzakerelere açık olduklarını söyledi.

İsrail'in Rusya Büyükelçisi Gary Koren, Filistin ile müzakerelere açık olduklarını söyledi.

İsrail'in Rusya Büyükelçisi Gary Koren, Rus basınına verdiği röportajda İsrail - Filistin gerilimine dair önemli açıklamalarda bulundu. Koren, bazı şartlar sağlandığı takdirde İsrail'in Filistin ile müzakerelere başlayabileceğini söyledi. Filistinli grupların roket atmayı durdurması halinde müzakereye açık olduklarını belirten Koren, "Bizim tek şartımız İsrail'e roket fırlatmak yerine ekonomi, sağlık gibi konularla ilgilenmeleri" dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında bir görüşme gerçekleştirilmesinin de gündemde olduğunu söyleyen Koren, liderler arası müzakereye açık kapı bıraktı.

"İSRAİL İLE FİLİSTİN ARASINDA TAM KAPSAMLI SAVAŞ OLMAYACAK"

Rus gazetecinin, İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmaların boyutunun savaş olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğine dair sorusunu cevaplayan Koren, önceki yıllarda yaşanan çatışmalardan örnekler vererek, "İsrail ile Filistin arasında tam kapsamlı savaş olmayacak. Tam kapsamlı bir savaş 1973 ve 1982 yıllarında Lübnan ile olmuştu" dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik saldırılarına sessiz kalan Koren, "Roketlerin fırlatıldığı noktalara misilleme yapıyoruz. Ne yazık ki Hamas, okul, hastane, camilerin bulunduğu ve sivillerin yaşadığı noktalara roket atıyor. Sivilleri ise canlı kalkan olarak tutuyor" diyerek Rusya kamuoyu üzerinde algı oluşturmaya çalıştı.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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