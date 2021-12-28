İsrail'in ilk Manama Büyükelçisi, Bahreyn Kralı Al Halife'ye güven mektubunu sundu - Haberler
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İsrail'in ilk Manama Büyükelçisi, Bahreyn Kralı Al Halife'ye güven mektubunu sundu

İsrail'in ilk Manama Büyükelçisi, Bahreyn Kralı Al Halife'ye güven mektubunu sundu
AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, İsrail'in ilk Manama Büyükelçisi olan Eitan Na'eh'in güven mektubunu teslim aldı.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, İsrail'in ilk Manama Büyükelçisi olan Eitan Na'eh'in güven mektubunu teslim aldı.

Bahreyn resmi haber ajansının haberine göre, Sakhir Sarayı'nda düzenlenen törenle İsrail'in Manama'ya atadığı ilk büyükelçi olan Na'eh, Kral Al Halife'ye güven mektubunu sundu.

İsrail ile normalleşme anlaşması yapan Bahreyn'in İsrail'e atadığı ilk Büyükelçi Halid el-Celahime, görevine başlamak üzere başkent Tel Aviv'e ulaşmış, İsrail Büyükelçisi Na'eh ise 29 Kasım'da Manama'ya gelmişti.

Tel Aviv ile Manama yönetimleri arasında 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle "ilişkileri normalleştirme anlaşması" imzalanmıştı.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri

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