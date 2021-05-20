İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
Gazze merkezindeki bazı binaların ağır hasar görmesi Bölge sakinlerinden Hazem Arafat ile röportaj GAZZE - İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye düzenlediği saldırılar bugün de devam etti.
Gazze merkezindeki bazı binaların ağır hasar görmesi
Bölge sakinlerinden Hazem Arafat ile röportaj GAZZE - İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye düzenlediği saldırılar bugün de devam etti. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırı sonucu, Gazze merkezindeki bazı binalar ağır hasar gördü.
Kaynak: Anadolu Ajansı