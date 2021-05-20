İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gazze merkezindeki bazı binaların ağır hasar görmesi Bölge sakinlerinden Hazem Arafat ile röportaj GAZZE - İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye düzenlediği saldırılar bugün de devam etti.

Gazze merkezindeki bazı binaların ağır hasar görmesi

Bölge sakinlerinden Hazem Arafat ile röportaj GAZZE - İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'ye düzenlediği saldırılar bugün de devam etti. Sabah saatlerinde düzenlenen saldırı sonucu, Gazze merkezindeki bazı binalar ağır hasar gördü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 230'a yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 230'a yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i çocuk olmak üzere 230'a yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i çocuk olmak üzere 230'a yükseldi.
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Son dakika haber... İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bir kadın hayatını kaybetti
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