İsrail'in Gazze saldırılarında tek geçim kaynağı balıkçılık olan Filistinlinin balık çiftliği yerle bir oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Gazze saldırılarında tek geçim kaynağı balıkçılık olan Filistinlinin balık çiftliği yerle bir oldu

İsrail'in Gazze saldırılarında tek geçim kaynağı balıkçılık olan Filistinlinin balık çiftliği yerle bir oldu
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı 11 gün süren saldırılarında yüzlerce işletme gibi Filistinli Iyad el-Attar'ın balık çitliği de kullanılamaz hale getirildi.

İsrail'in 10 Mayıs'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı 11 gün süren saldırılarında yüzlerce işletme gibi Filistinli Iyad el-Attar'ın balık çitliği de kullanılamaz hale getirildi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde balık yetiştiriciliği yapan 46 yaşındaki Attar'ın çiftliği, İsrail'in çevredeki binaları bombalaması sonucu yerle bir oldu.

Yıkıntıların ve etrafa dağılmış balık ölülerinin arasında, su miktarının çok az kaldığı havuzda hala canlı kalabilen balıklarını kurtarmaya çalışan Attar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftliğinin kullanılamaz hale gelmesinin ardından artık işsiz kaldığını söyledi.

"İsrail, 10 çocuğumun tek geçim kaynağını yerle bir etti"

Bu balık çiftliğinin, ikisi evli 10 çocuğunun geçim kapısı olduğunu anlatan Attar, "İşgalci İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda benim ve 10 çocuğumun tek geçim kaynağını yerle bir etti." dedi.

Attar, yeni balık sezonunda elde edecekleri gelirle evlatlarından birinin çocuk sahibi olabilmesi için göreceği tedavi masraflarını karşılamayı ve biriken borçlarını kapatmayı planladıklarını ancak İsrail'in çiftlikle birlikte tüm planlarını da yerle bir ettiğini dile getirdi.

"Çiftliğin sebepsiz yere yok edilmesine anlam veremedik"

Balık çiftliğinde 5 ton Tilapia balığının telef olduğunu aktaran Attar, "Çiftliğin ve balıkların sebepsiz yere yok edilmesine anlam veremedik ve şaşırdık." diye konuştu.

Attar ayrıca, kullanılamaz hale gelen balık üretim tesisi ve telef olan balıklar nedeniyle yaşanan zararın yaklaşık 35 bin dolar olduğunu kaydetti.

İsrail'in Gazze saldırılarında 500'ün üzerinde işletme yıkıldı veya zarar gördü

Gazze'deki hükümete bağlı Enformasyon Ofisi, İsrail saldırılarının, bölge ekonomisinde 40 milyon doların üzerinde zarara yol açtığını kaydetmişti.

İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü de İsrail'in son Gazze saldırılarında 525 işletmenin yıkıldığını veya zarar gördüğünü belirtmişti.

İsrail'in Gazze saldırılarında Birleşmiş Milletlere göre 1000'den fazla, Filistinli kaynaklara göre ise 2 bine yakın konut yıkıldı, binlercesi de hasar gördü.

İsrail'in Gazze saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 69'u çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi ise evlerinden olmuştu.

İsrail'in Gazze saldırılarında tek geçim kaynağı balıkçılık olan Filistinlinin balık çiftliği yerle bir oldu
İsrail'in Gazze saldırılarında tek geçim kaynağı balıkçılık olan Filistinlinin balık çiftliği yerle bir oldu
İsrail'in Gazze saldırılarında tek geçim kaynağı balıkçılık olan Filistinlinin balık çiftliği yerle bir oldu
İsrail'in Gazze saldırılarında tek geçim kaynağı balıkçılık olan Filistinlinin balık çiftliği yerle bir oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

Haaretz gazetesi İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını manşetinden paylaştı
Haaretz gazetesi İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını manşetinden paylaştı
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından UNRWA Direktörü'nün İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almadığı iddiasına tepki
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanlığından UNRWA Direktörü'nün İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almadığı iddiasına tepki
AK Partili Turan'dan İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine tepki: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var
AK Partili Turan'dan İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine tepki: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Antony Blinken Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Oğuzhan Koç Demet Evgar İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Arda Turan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail'in Gazze saldırılarında tek geçim kaynağı balıkçılık olan Filistinlinin balık çiftliği yerle bir oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 11:57:17. #1.13#

title