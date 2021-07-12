İsrail'in Filistinlilere yönelik "idari tutukluluk" politikası Gazze'de protesto edildi
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İsrail'in Filistinlilere yönelik "idari tutukluluk" politikası Gazze'de protesto edildi

İsrail'in Filistinlilere yönelik 'idari tutukluluk' politikası Gazze'de protesto edildi
Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha - Haberler | Güncel

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Hamas tarafından Gazze'deki Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC) binası önünde düzenlenen gösteriye katılan Filistinliler, "İdari tutukluluğu reddediyoruz" ve "Uluslararası toplumdan esirlerimizin serbest bırakılmasını talep ediyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Protesto sırasında Hamas adına konuşan İyad Ebu Funun, İsrail'in Filistinli tutuklulara uyguladığı "işkence" ve "idari tutukluluk" politikasının yasal olmadığını söyledi.

İsrail'in ihlallerinden, idari tutukluluk karşısında sessiz kalan insan hakları kuruluşlarını ve uluslararası kurumları sorumlu tutan Ebu Funun, uluslararası toplumdan tutukluları serbest bırakması için müdahale etmesini ve İsrail'e baskı yapmasını istedi.

Ebu Funun, İsrail'e Filistinlilere yönelik idari tutukluluk politikasında ısrar etmemesi uyarısında bulundu.

Hamas yöneticilerinden Muhammed el-Gul da idari tutukluluğun, yasal ve uluslararası düzeyde reddedilen bir politika olduğunu ve İsrail'in uyguladığı en büyük "ırk ayrımcılığı" suçunu oluşturduğunu ifade etti.

Gul, İsrail'in, Filistinli milletvekillerini gözaltına alarak veya Filistinlilere idari tutukluluk politikası uygulayarak hukuku ve insan haklarını açıkça ihlal ettiğini belirtti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

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