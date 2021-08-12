İsrail'in Fas'taki diplomatik temsilciliği açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail'in Fas'taki diplomatik temsilciliği açıldı

İsrail'in Fas'taki diplomatik temsilciliği açıldı
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, iki ülke arasında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından ilk resmi ziyareti kapsamında geldiği Fas'ta, İsrail'in iletişim ofisini açtı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, iki ülke arasında imzalanan ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından ilk resmi ziyareti kapsamında geldiği Fas'ta, İsrail'in iletişim ofisini açtı.

Lapid, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin Rabat'taki iletişim ofisinin açılışını "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

Açılışa Fas'ı temsilen Fas Dışişleri Bakanlığı Afrika İşlerinden sorumlu Bakan Muhsin el-Cezuli katılırken, törende İsrail'in Fas'taki geçici Diplomatik Misyon Şefi Büyükelçi David Govrin ve İsrail Sosyal Yardımlaşma Bakanı Meir Cohen de hazır bulundu.

Lapid, ilk resmi ziyareti kapsamında dün geldiği Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşerek, iki ülke arasında ekonomik ve siyasi iş birliğini güçlendirmeye yönelik 3 anlaşmaya imza atmıştı.

İsrail ile Fas'tan normalleşme adımı

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesinin ardından 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Lapid, Tel Aviv ile Rabat yönetimi arasında varılan ilişkileri normalleştirme kararının ardından Fas'ı ziyaret eden ilk İsrailli Bakan oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

Son dakika haberi: CIA Direktörü Burns, İsrail Başbakanı Bennet ile İran'ı görüştü
Son dakika haberi: CIA Direktörü Burns, İsrail Başbakanı Bennet ile İran'ı görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Kibariye Murat Dalkılıç Şahan Gökbakar
Spor Merve Çoban Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail'in Fas'taki diplomatik temsilciliği açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 16:05:04. #1.16#

title