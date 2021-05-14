İsrail'i tam kalbinden vurmuştu! Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na alternatif olarak kullandığı Ramon Havalimanı'na ve Tel Aviv'in de arasında olduğu bazı şehirlere dün roket saldırısı düzenlemişti. Dün Tel Aviv'de bulunan Ramon Havalimanını vuran ve ilk kez kullanılan Kassam Tugaylarına ait Ayyaş-250 füzelerinin görüntüleri Hamas tarafından paylaşıldı.