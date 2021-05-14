İsrail'i tam kalbinden vurmuştu! Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı
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İsrail'i tam kalbinden vurmuştu! Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı

Haberler.com - Haberler | Dünya

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na alternatif olarak kullandığı Ramon Havalimanı'na ve Tel Aviv'in de arasında olduğu bazı şehirlere dün roket saldırısı düzenlemişti. Dün Tel Aviv'de bulunan Ramon Havalimanını vuran ve ilk kez kullanılan Kassam Tugaylarına ait Ayyaş-250 füzelerinin görüntüleri Hamas tarafından paylaşıldı.

Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf'ın talimatıyla İsrail'in Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na alternatif olarak kullandığı Ramon Havalimanı'na dün bir saldırı düzenlenmişti.

"HER NOKTANIZ FÜZELERİMİZİN MENZİLİ İÇERİSİNDE"

Kassam Tugayları tarafından saldırıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, menzili 250 kilometreden fazla ve büyük bir yıkıcı güce sahip olan "Ayyaş roketinin" kullanılmaya başlandığına dikkat çekilerek, "İşte havaalanlarınız. Filistin'in kuzeyinden güneyine kadar her nokta füzelerimizin menzili içerisinde" ifadesi kullanılmıştı. Açıklamada ayrıca uluslararası havayollarına, "işgal altındaki Filistin coğrafyası içindeki havaalanlarına uçuşları acilen durdurması" çağrısı yapılmıştı.

İSMİNİ KOMUTAN YAHYA AYYAŞ'TAN ALIYOR

"Ayyaş" roketi ismini, 1996 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden, Kassam Tugayları'nın önde gelen komutanı Yahya Ayyaş'tan alıyor.

HAMAS GÖRÜNTÜLERİ İLK KEZ YAYINLADI

Dün Tel Aviv'de bulunan Ramon Havalimanını vuran ve ilk kez kullanılan Kassam Tugaylarına ait Ayyaş-250 füzelerinin görüntüleri ortaya çıktı.

İsrail'i tam kalbinden vurmuştu! Kassam Tugayları, Ayyaş-250 füzelerinin görüntülerini ilk kez yayınladı
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