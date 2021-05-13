- İsrail hava saldırılarında can kaybı 87'ye yükseldi
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- İsrail hava saldırılarında can kaybı 87'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Haberler | 3. Sayfa

- İsrail hava saldırılarında can kaybı 87'ye yükseldi İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında can kaybı 87'ye yükseldi.

- İsrail hava saldırılarında can kaybı 87'ye yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında can kaybı 87'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları gece gündüz aralıksız devam ederken, saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 18'i çocuk 8'i kadın olmak üzere toplam 87'ye, yaralı sayısının ise 530'a yükseldiği bildirildi.

- İsrail hava saldırılarında can kaybı 87'ye yükseldi
- İsrail hava saldırılarında can kaybı 87'ye yükseldi
- İsrail hava saldırılarında can kaybı 87'ye yükseldi
- İsrail hava saldırılarında can kaybı 87'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

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